Erzurumspor kazandı ama Süper Lig'e veda etti!

Süper Lig'de 41. hafta mücadelesinde Erzurumspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti ancak Kayserispor'un puan alması sonucunda ikili averajda geride olması ve gelecek haftayı BAY geçecek olması nedeniyle Süper Lig'e veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor kazandı ama Süper Lig'e veda etti!
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11 Mayıs 2021 22:27
Süper Lig'de 41. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, Erzurumspor'u ağırladı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Erzurumspor, Kayserispor'un puan alması sonucunda ikili averajda geride olması ve gelecek haftayı BAY geçecek olması nedeniyle Süper Lig'e veda etti.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 73. dakikalarda Rashani ile 84. dakikada Cenk Ahmet kaydetti. Ev sahibi Alanyaspor'un gollerini ise 30. ve 41. dakikalarda penaltılardan Efecan Karaca kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 57 puanla 7. sırada yer aldı. Süper Lig'e veda eden Erzurumspor ise 18. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor ise haftayı BAY geçecek.

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