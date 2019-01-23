Erzurumspor Beşiktaş'a iki eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Kar yağışı altında gerçekleştirilen idmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.Mavi-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.Erzurum temsilcisinin yeni transferleri Serkan Kurtuluş ve Kristian Fardal Opseth'in de katıldığı idmanda rahatsızlıkları bulunan Özer Hurmacı ile Arsen Khubulov yer almadı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak