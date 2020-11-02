Erzurumspor Başkanı, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Haber; AA
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Erzurumspor Başkanı, PFDK'ya sevk edildi
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02 Kasım 2020 19:42
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Üneş'in, Fatih Karagümrük mücadelesinde sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Celalettin Alkan'ın Galatasaray maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildiği ifade edildi.



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