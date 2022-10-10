Ertuğrul Taşkıran: 'Bizim adımıza güzel maç oldu'

Kasımpaşa'nın başarılı file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.



Ertuğrul rakiplerinin maça baskılı başlayacağını bildiklerini belirterek, "Trabzonspor'un baskılı oyunu, ilk 15 dakikada hissettirebileceğini biliyorduk. İyi hazırlandık. Zor bir deplasman. Hafta içi olmasına rağmen seyirci baskısı vardı. Maç saatinde full denecek kadar doluydu. Güzel atmosfer vardı." diye konuştu.



Trabzonspor'un gol bulamadıkça hücumcularının sayısını artırdığını ancak iyi direndiklerini belirten Ertuğruli "İyi mücadele ettik. Çıkışlarda daha doğru tercihler yapabilseydik gol bulabilirdik. Rakibimiz gol bulamadıkça ofans oyuncularının sayısını artırdı. Takımımız adına güzel bir maç oldu." diyerek sözlerini tamamladı.





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