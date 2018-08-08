Ertuğrul Sağlam'dan Antalyaspor ve transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, sezona iyi bir başlangıç yaparak sarı-kırmızılı camianın moralini yukarılara çıkarmak istediklerini söyledi.
Sağlam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Takımı fiziksel anlamda lig yoğunluğuna hazırlarken öte yandan da geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında takımda oluşan bazı sıkıntıları da ortadan kaldırmak için mücadele ettik. Kendi anlayışımıza, felsefemize oyuncuları adapte etmeye çalıştık." dedi.
Hazırlık sürecinde takıma katkı sağlayacağına inandıkları oyuncuları kadrolarına kattıklarını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:
"Süreç içerisinde tabii gelenler oldu, gidenler oldu. Geçtiğimiz sezonki kadrodan ayrılan iki önemli oyuncumuz var. Bunun üzerine çok iyi oyuncular transfer ettik. Ayrıca geçtiğimiz sezon çeşitli nedenlerden dolayı performansı düşük kalmış oyuncuları ayağa kaldırdık. Sonuç olarak sezona iyi hazırlandık diyebiliriz. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, bizim ne kadar iyi hazırlandığımızı pazartesi günü herkes görecek."
Sağlam, ligin ilk haftasında 13 Ağustos Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçının büyük hedefleri olan Kayserispor için son derece önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"İlk maçımızı iyi bir takımla oynayacağız. Kendi içerisinde sıkıntı yaşıyormuş gibi görünüyorlar ama bunlar zaman zaman bazı takımlar için ekstra motivasyon kaynağı olabiliyor. O yüzden biz rakibi iyi analiz edip, dersimize iyi çalışıp, kendi taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yapmak isteyeceğiz. Sonrasında hedefimiz büyük. Bu büyük hedefe giderken sezona iyi başlamak önemli. Başlangıçta camianın, taraftarın motivasyonunu, moralini yukarı çıkarmak önemli. Dolayısıyla başlangıcı çok önemsiyoruz. İyi hazırlandığımız sezon başı hazırlık döneminin sonunda da iyi bir oyunla, güzel bir futbolla, taraftarını mutlu eden bir görüntü sergilemeliyiz. Bundan sonrasıyla alakalı yönetimiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla, şehirde Kayserispor'a gönül veren halkıyla moral ve motivasyonu yukarı çıkarmak için bizim pazartesi günü iyi başlamak ve iyi bir sonuç zorunluluğumuz var. İnşallah bunu da başaracağız."
- "Şu anda transfer düşüncemiz yok"
Transfer dönemi kapanana kadar oynayacakları maçların kendileri için iyi bir gösterge olacağını anlatan Sağlam, şöyle konuştu:
"Oynayacağımız iki maçlık dönemde de daha somut bir şekilde takım içerisinde eksik olan mevkilerimiz var mı, yok mu görme şansımız olabilecek. Şu anda transfer konusunda çok ciddi anlamda düşüncemiz yok ama iki hafta sonunda bazı şeyler çok daha net ortaya çıkabilir. Çok fazla geç kalmadan eksikliğimiz varsa da onları gidermeye çalışacağız."
- Antrenman
Sarı-kırmızılı takım, kulüp tesislerindeki antrenmanda koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanı Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler de takip etti.
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Sağlam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Takımı fiziksel anlamda lig yoğunluğuna hazırlarken öte yandan da geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında takımda oluşan bazı sıkıntıları da ortadan kaldırmak için mücadele ettik. Kendi anlayışımıza, felsefemize oyuncuları adapte etmeye çalıştık." dedi.
Hazırlık sürecinde takıma katkı sağlayacağına inandıkları oyuncuları kadrolarına kattıklarını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:
"Süreç içerisinde tabii gelenler oldu, gidenler oldu. Geçtiğimiz sezonki kadrodan ayrılan iki önemli oyuncumuz var. Bunun üzerine çok iyi oyuncular transfer ettik. Ayrıca geçtiğimiz sezon çeşitli nedenlerden dolayı performansı düşük kalmış oyuncuları ayağa kaldırdık. Sonuç olarak sezona iyi hazırlandık diyebiliriz. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, bizim ne kadar iyi hazırlandığımızı pazartesi günü herkes görecek."
Sağlam, ligin ilk haftasında 13 Ağustos Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçının büyük hedefleri olan Kayserispor için son derece önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"İlk maçımızı iyi bir takımla oynayacağız. Kendi içerisinde sıkıntı yaşıyormuş gibi görünüyorlar ama bunlar zaman zaman bazı takımlar için ekstra motivasyon kaynağı olabiliyor. O yüzden biz rakibi iyi analiz edip, dersimize iyi çalışıp, kendi taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yapmak isteyeceğiz. Sonrasında hedefimiz büyük. Bu büyük hedefe giderken sezona iyi başlamak önemli. Başlangıçta camianın, taraftarın motivasyonunu, moralini yukarı çıkarmak önemli. Dolayısıyla başlangıcı çok önemsiyoruz. İyi hazırlandığımız sezon başı hazırlık döneminin sonunda da iyi bir oyunla, güzel bir futbolla, taraftarını mutlu eden bir görüntü sergilemeliyiz. Bundan sonrasıyla alakalı yönetimiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla, şehirde Kayserispor'a gönül veren halkıyla moral ve motivasyonu yukarı çıkarmak için bizim pazartesi günü iyi başlamak ve iyi bir sonuç zorunluluğumuz var. İnşallah bunu da başaracağız."
- "Şu anda transfer düşüncemiz yok"
Transfer dönemi kapanana kadar oynayacakları maçların kendileri için iyi bir gösterge olacağını anlatan Sağlam, şöyle konuştu:
"Oynayacağımız iki maçlık dönemde de daha somut bir şekilde takım içerisinde eksik olan mevkilerimiz var mı, yok mu görme şansımız olabilecek. Şu anda transfer konusunda çok ciddi anlamda düşüncemiz yok ama iki hafta sonunda bazı şeyler çok daha net ortaya çıkabilir. Çok fazla geç kalmadan eksikliğimiz varsa da onları gidermeye çalışacağız."
- Antrenman
Sarı-kırmızılı takım, kulüp tesislerindeki antrenmanda koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanı Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler de takip etti.
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