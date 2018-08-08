Ertuğrul Sağlam'dan Antalyaspor ve transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, sezona iyi bir başlangıç yaparak sarı-kırmızılı camianın moralini yukarılara çıkarmak istediklerini söyledi.Sağlam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek,dedi.Hazırlık sürecinde takıma katkı sağlayacağına inandıkları oyuncuları kadrolarına kattıklarını aktaran Sağlam, şunları kaydetti:Sağlam, ligin ilk haftasında 13 Ağustos Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçının büyük hedefleri olan Kayserispor için son derece önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:Transfer dönemi kapanana kadar oynayacakları maçların kendileri için iyi bir gösterge olacağını anlatan Sağlam, şöyle konuştu:Sarı-kırmızılı takım, kulüp tesislerindeki antrenmanda koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.Antrenmanı Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler de takip etti.