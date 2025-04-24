Ertuğrul Doğan'dan hakem açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri kupa yarı finali sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan'dan hakem açıklaması!
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24 Nisan 2025 22:59
Son güncelleme 24 Nisan 2025 23:00
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri kupa yarı finali sonrası açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum." dedi.

Federasyona yabancı hakem talebini ilettiklerini ifade eden Doğan, "Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü." sözlerini sarf etti.
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