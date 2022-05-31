Ertaç Özbir, Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, tecrübeli kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Ertaç Özbir, Adana Demirspor'da
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31 Mayıs 2022 22:00
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

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