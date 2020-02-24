Ersun Yanal: 'İstifa etmedim'

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin ardından Ersun Yanal'ın vereceği karar merakla beklenirken, deneyimli hocanın istifa kararı aldığı iddia edilmişti ancak Yanal maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.
CNN Türk yorumcusu Tayfun Bayındır: "İstifa iddiaları sonrası Ersun Yanal'ı aradım. Bana 'İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. 'Bugün sahada hakem bizi adeta biçti" ifadelerini kullanarak Yanal'ın istifa etmediğini dile getirdi.
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CNN Türk yorumcusu Tayfun Bayındır: "İstifa iddiaları sonrası Ersun Yanal'ı aradım. Bana 'İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. 'Bugün sahada hakem bizi adeta biçti" ifadelerini kullanarak Yanal'ın istifa etmediğini dile getirdi.
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