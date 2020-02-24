Ersun Yanal: "İstifa etmedim"

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği ile ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Haber; Sporx.com
Ersun Yanal: 'İstifa etmedim'
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23 Şubat 2020 22:18
Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin ardından Ersun Yanal'ın vereceği karar merakla beklenirken, deneyimli hocanın istifa kararı aldığı iddia edilmişti ancak Yanal maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.

CNN Türk yorumcusu Tayfun Bayındır: "İstifa iddiaları sonrası Ersun Yanal'ı aradım. Bana 'İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. 'Bugün sahada hakem bizi adeta biçti" ifadelerini kullanarak Yanal'ın istifa etmediğini dile getirdi.

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