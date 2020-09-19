Ersin Destanoğlu: 'Puan kaybetmemeliydik'

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.



"İkinci yarıda biraz geriye yaslandık ve gol yedik. İlk maçlar çok önemli puan kaybetmemek lazımdı. Önümüzde çok maç var.



"Seyircisiz oynamamız iletişimimizi kuvvetlendiriyor. Birbirimizi duyuyoruz. Geriden arkadaşlarıma sesleniyorum. Hocamız da bunu istiyor."



