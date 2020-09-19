Ersin Destanoğlu: "Puan kaybetmemeliydik"

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ersin Destanoğlu: 'Puan kaybetmemeliydik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2020 21:19
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

"İkinci yarıda biraz geriye yaslandık ve gol yedik. İlk maçlar çok önemli puan kaybetmemek lazımdı. Önümüzde çok maç var.

"Seyircisiz oynamamız iletişimimizi kuvvetlendiriyor. Birbirimizi duyuyoruz. Geriden arkadaşlarıma sesleniyorum. Hocamız da bunu istiyor."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için