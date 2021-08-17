Ersan Parlatan: 'Kompakt bir oyun sergiledik'

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Sezona galibiyet ile başladığımız için çok mutluyuz." dedi.



Parlatan, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor hücum geçişlerinde etkili olan bir takım olduğunu buna karşın önemli bir galibiyet elde ettiklerini kaydetti.



Karşılaşmada istedikleri futbolu 90 dakikaya yayamadıklarını ifade eden Parlatan şunları kaydetti:



"Belki maçın ilk devresinin son 15 dakikasında bu düzenden biraz koptuk, biraz uzaklaştık. Neticede oyun dengeliydi. Her iki takım da birbiri için tehdit oluşturdu. Futbolda bazen böyle hatalar sonucu belirleyebiliyor. Bizim adımıza şanslı bir durumdu. Burada, deplasmanda 1-0 galip gelmek bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Sivasspor, Avrupa kupalarında 4 maç yaparak belli bir ritmi yakalamış bir takım. Bizim için sezonun ilk maçında bu bir dezavantajdı. Ama bu sahada görülmedi. Dengeli bir oyun oldu. Takımımız gerçekten takım savunmasını çok iyi yaptı. Hep birlikte savunduk, kompakt bir oyun sergiledik. Zaman zaman oyunu domine ederek hızlı hücum geçişlerinde etkili olmaya çalıştık. Neticesinde galip geldik."



