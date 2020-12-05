Erol Bulut'un Denizlispor planı; 'Mesafeyi kısa tut önde baskı yapma'

En uçtaki oyuncuyla, en geridekilerin mesafesini düşürmek zorunda olduklarını belirten Fenerbahçe'nin hocası, 90 dakika yardımlaşma uyarısında da bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Erol Bulut'un Denizlispor planı; 'Mesafeyi kısa tut önde baskı yapma'
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05 Aralık 2020 10:25
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde alınan 4-3'lük mağlubiyet sonrası Denizli'de de bir kaza yaşamamak için işi sıkı tutuyor. Tecrübeli teknik adam, orta alanda doğan boşlukları kaldırmak için takımın birbirine yakın oynamasını istedi. Bulut, en uçtaki oyuncuyla en gerideki oyuncuların mesafesini düşürmek zorunda olduklarını belirterek, tüm takıma 90 dakika boyunca birbirlerine yardım etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Galibiyetin şifresinin bu olduğunu söyledi

RAKİBİ ORTA SAHA ÇİZGİSİNDE KARŞILAYIN

Bulut, önde baskı konusunda ise strateji değiştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibi ceza sahası önünden değil, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden itibaren karşılama konusunda takıma çalışmalar yaptırdı. Erol hoca, ısrarla takımdan önde baskı istemediğini de dile getirdi.




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