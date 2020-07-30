Erol Bulut'tan maç sonu Fenerbahçe sözleri

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Türkiye Kupası finalinin ardından açıklamada bulundu.



Erol Bulut maç sonu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyorduk. Malesef istediğimiz gibi olmadı. İlk yarıda iyi başlamadık, rakibe topu bıraktık. İkinci yarıda tek kale oynadık, pozisyonlar da bulduk. Öyle bir maç oldu ki golü bulan işi götürecekti. Trabzonspor değerlendirdi. Son dakikada ikinci golü buldular. Kendilerini tebrik ediyorum. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Karakter ortaya koydular. İlk 5'e girdik, Alanyaspor Avrupa Kupası elemesi oynayacak. Alanyaspor camiasına 1 senede yaşadıklarımız için teşekkür ediyorum."



"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAMA"



Fenerbahçe ile adının geçtiği konusundaki soruya ise Bulut, "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız. Kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğim o açıklama gelecek. Bir kaç gün bir oturup kafayı dinleyeceğiz. Sonrası bakalım nerede..." cevabını verdi.



Küme düşmenin kalkması ile ilgili konuya ise Erol Bulut şu sözleri kullandı ve sözlerini noktaladı: "Pandemiden dolayı böyle bir karar verildi. Böyle kararlar saygı duyacağız. 21 takım 40 maç demek, Avrupa maçları vs. derken haftaiçi maçları olacak. Hazırlanmak için kısa süre var. Transferler için süre kısa olacak. Hayırlısı ile bakacğaız"



