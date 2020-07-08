Erol Bulut: "Galatasaray'a 4 atmak kolay değil"

Alanyaspor teknik direktörün Erol Bulut, Galatasaray'a karşı 4 gol atmanın gol kolay olmadığını ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Erol Bulut: 'Galatasaray'a 4 atmak kolay değil'
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08 Temmuz 2020 23:28
Alanyaspor teknik direktörün Erol Bulut, Galatasaray ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Galatasaray karşısında iyi oynamadan kazandıklarının altını çizen Bulut, "Bu maç seyircileri yanıltmasın. 4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı. Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü. Bazen böyle oluyor, ona rağmen 4-1 kazandık, mutluyuz" dedi. 



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