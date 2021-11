Erol Bilecik: 'Artık şampiyonluğa bakma vakti'

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de başkan vekili Erol Bilecik, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Bilecik'in sözleri;



"İŞİ ŞANSA BIRAKMADILAR"



Oyuncularımız işi şansa bırakmadılar. Maçı zaferle kapattık. Küçük bir hatırlatma yapayım. Kasım ayı, Galatasaray'a karşı zaferlerimizi hatırlatan bir aydır. Bunu camiamız anlamıştır.



"ŞAMPİYONLUĞA BAKMA VAKTİ"



Hakikaten zor haftaları geride bıraktık. Çok değerli taraftarlarımız, camiamız... Emin olun, negatif enerjiyle köpürtmek isteyen insanlar var. Sayıları az. Hassasiyetle ricamız, eleştiri modunu artırmamaları. Negatif enerjiyle her şeyi aşağı çekmek isteyenleri geride bırakmalıyız. Tek konsantrasyonumuz şampiyonluk olmalı. Nereye bakarsanız oraya gidersiniz. Artık şampiyonluğa bakma vakti.



"FENERBAHÇE VARSA UMUT VARDIR"



Daha bir hayli puan var kapatmamız gereken. Yolun başındayız. Önümüzde çok hafta var. Büyük mücadeleler var. İşin bu yanına odaklanalım. Temkinli olalım. Her maç, her hafta kendi içerisinde bir gerçek var. Hazırlana hazırlana gideceğiz. Kendini Fenerbahçeli ilan eden Fenerbahçe'nin başarısızlıklarından medet uman insanlara eleştirilerimi gönderiyorum. Bu huylarından, bu davranış modellerinden vazgeçsinler. Fenerbahçe varsa umut vardır. Umut varsa sonu güzel biter. Birlik beraberlik zamanıdır.



"MAÇI 10 KİŞİ BİTİREN BİZDİK"



Bugünkü maçın toplamına bakıldığında, 101 dakika oynayan bir maç oldu. Her iki tarafa da haksızlıklar yapılan, her iki tarafın mağdur olduğu pozisyonlar var. Saniye saniye nasıl mağdur olduk edebiyatı yapmak istemem. Maçı 10 kişi bitiren bizdik. Mağdur edebiyatı yapmak istemem. Hakemlerle ilgili bir şeyler söylemekten çok haklı zaferimizi konuşmayı tercih ederim.



"ELMAS'A SAYGI DUYUYORUZ"



Burak Elmas başkanın fikirlerine saygı duyarız. Tüm noktalarda değerlendirmelerimizi başkanımızla beraber yaparız.



"BU GÜZEL AKŞAMA YAKIŞTIRAMAM"



Geçmiş sezonda bariz hakem hatalarıyla 14 puan bırakmış kulübün yöneticisiyim. 10 kişiyle mücadele etmiş, galibiyeti de sonuna kadar hak etmiş bir takımız. Mağduriyetten söz edilecekse biz daha çok şey söyleriz ama bu güzel akşama yakıştıramam.



"MESUT BİR DÜNYA YILDIZI"



Mesut bir dünya yıldızıdır. Bunu tekrarlamanın alemi yok. Müthiş iyi bir Fenerbahçeli. Sosyal medyadan verdiği mesajlar, verdiği röportajlarla liderlik mekanizmasını çalıştıracağını gösterdi. Bugün gerçek Fenerbahçeli oldu. Attı golünü Galatasaray'a. Memnuniyet duyduk. Böyle bir dünya yıldızının takıma vereceği çok şey var. Bundan sonraki tüm maçlarda da Mesut'tan müthiş katkılar yapacaktır.



"HOCAMIZA EKSTRA TEŞEKKÜRLER"



Teknik kadronun sorumluluğundan taktikler. Teknik kadrolar elimizdeki oyuncuların, oyun stilini, kapasitenin nasıl efektif kullanılacağı hesap kitap ediliyor. Değişiklik neticesini iyi şekilde verdi. Gün sonunda hocamız tek patrondur. Ali Başkan'ın dediği bir şey var; maç sonucu ne olursa olsun hocamızın arkasındayız. Zaferle kapattığımız bu maçın ardından hocamıza ekstra teşekkür ediyorum.



"SANKİ 12 KİŞİ GİBİYDİK"



Geçtiğimiz maçlarda direkten dönen 4 pozisyon vardı. Penaltı döndü, diğer bütün anlara kadar... Bugün işin güzel tarafı, futbolcularımızın hiçbiri işi şansa bırakmadı. Çok hak ettiğimiz bir gol geldi son anlarda. Çok isteyerek oynadık. 10 kişiydik ama 12 kişi gibiydik sanki. Sonuna kadar da hak ettik. Golümüz bütün Türkiye'deki Fenerbahçelilere armağan olsun. Keyifli bir akşam oldu.



"HİKAYENİN SONU GÜZEL BİTECEK"



"Henüz önümüzde çok puan var. Yolun çok başındayız. Bu hikayenin sonu güzel bitecek."





