Erman Toroğlu'ndan Işıtan Gün iddiası

Galatasaray'ın yönetim kurulunda yer alan Işıtan Gün ile ilgili olarak Erman Toroğlu'ndan flaş bir iddia gündeme geldi.



Erman Toroğu canlı yayında yaptığı açıklamada "Geçen hafta Işıtan Gün diye biri varmış, tanımıyorum. Tahsili falan iyiymiş. Bir arkadaşım, telefon açtı ve adını vermek istemiyorum. Çok tanınmış birisi, eski bir arkadaşım. "Işıtan aradı, arkadaşımdır. Erman Hoca'ya söyle, 'Fatih Terim hakkında iyi yorum yapmasın, aleyhine yorum' yapsın" demiş. Fatih Terim arkadaşım ama lehine yorum yapmadım. Sana mı soracağım ne söyleyeceğimi? Sen kimsin arkadaş?" dedi.



Sözlerine devam eden Erman Toroğlu "Bu arkadaşımın adını vermem, sözleri çok ciddidir. Senin basında adamların mı var? 'Fatih Terim'e vurun' mu diyorsun? Burak Elmas da bu adamı tuttuğuna göre, aynı kaba yapıyorlardır. Fatih Terim, sizi getirdi. Siz de Fatih Terim'i gönderdiniz. Sana göre mi konuşacağım? sen kimsin?" ifadelerini kullandı.



Erman Toroğlu ayrıca "Işıtan Gün bağlansın, bu sözlerin yalan olduğunu söylesin, ben de o arkadaşımın ismini açıklayacağım." açıklamasıunı yaptı.





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