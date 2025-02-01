Erkan Sözeri: 'Kazanmamız gereken bir maçı kayıpsız atlattık'

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u 7-0 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Erkan Sözeri, maç öncesinde tedirgin olduklarını ama rahat bir maç olduğunu söyledi.



Erkan Sözeri, müsabakanın ardından Aktepe Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yeni Malatyaspor'un zor bir dönemden geçtiğini belirten Sözeri, "Maçın yorumunu yapmak kolay değil. Büyük bir camia. Bunu zaman zaman bazı büyük camialar da yaşadı. Tabii Malatyaspor gençleri için bir fırsat. Esenler Erokspor, 1-0 zor yendiği için maçtan önce tedirgindik. Her an başımıza iş açabilirlerdi ki önlemini aldık. Farklı bir skor oldu, bu konuda kusura bakmasınlar. Yolları açık olsun." diye konuştu.



Sözeri, oyuncularının oyun disiplinine sadık kaldığını vurgulayarak, "Kazanmamız gereken bir maçı kayıpsız atlattık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hakemler için de kolay bir maçtı. Fizik kalitesiyle ve kararlarıyla iyi şekilde yönettiler." ifadelerini kullandı.



