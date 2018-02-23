Ergin Ataman mağlubiyetin sebebini açıkladı!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında ağırladığı Litvanya'nın Zalgiris takımına 86-70 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, eksik oyuncular nedeniyle sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "İkinci çeyrekte kötü oynadık. Topu çeviremedik, boş atışlar bulamadık. Zalgiris hızlı hücumlarda sayılar buldu. İkinci yarıda da kötü oyunumuzu sürdürdük. Türkiye Kupası sonrasında bu maça üç oyuncumuzdan yoksun çıktık. Zalgiris'e karşı eksik kadroyla oynamak mağlubiyete sebep oldu." ifadelerini kullandı.



Ataman, mecburiyetten dolayı maça genç oyuncularla başladıklarını aktararak, "Simon ve Dragic sakat. Doğuş Balbay ise milli takımda. Elimizdeki oyuncular bunlar. Genç oyuncularımızın bu seviyeye hazır olmadığını gözlemliyoruz." diye konuştu.



Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.



Galip geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Jasikevicius, "Anadolu Efes, çok yetenekli oyuncuları olan iyi bir takım. Oyunun genelinde daha güçlü kalarak kazanmayı başardık. Taraftarlarımız bizleri her yerde destekliyor. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



