EREN, SOL BEK PROBLEMİNİ ÇÖZDÜ

EREN ELMALI'NIN HATAY MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon da Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un yeni transferlerinden biri olan Eren Elmalı, Hatayspor maçındaki performansıyla parmak ısırttı.Trabzonspor'un sol bekteki problemini tamamen çözen Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür'ün golünden önce pası veren isimdi. Maç boyunca gösterdiği performansla tam not alan Eren, Cornelius'un iptal edilen golünde de sol kanattan müthiş bir bindirme yaptı ve pozisyonu hazırladı.Eren Elmalı bu karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 2 şut pası veren Elmalı 50 kez topla buluştu ve 33 olumlu pas yaptı. Eren Elmalı, pas isabetinde yüzde 78.8 oran yakaladı.