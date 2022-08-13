Eren Elmalı parmak ısırttı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Eren Elmalı, Hatayspor maçında yıldızlaştı. İşte Eren Elmalı'nın istatistikleri ve detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Eren Elmalı parmak ısırttı
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13 Ağustos 2022 11:34
Bu sezon da Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un yeni transferlerinden biri olan Eren Elmalı, Hatayspor maçındaki performansıyla parmak ısırttı.

EREN, SOL BEK PROBLEMİNİ ÇÖZDÜ

Trabzonspor'un sol bekteki problemini tamamen çözen Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür'ün golünden önce pası veren isimdi. Maç boyunca gösterdiği performansla tam not alan Eren, Cornelius'un iptal edilen golünde de sol kanattan müthiş bir bindirme yaptı ve pozisyonu hazırladı.

EREN ELMALI'NIN HATAY MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Eren Elmalı bu karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 2 şut pası veren Elmalı 50 kez topla buluştu ve 33 olumlu pas yaptı. Eren Elmalı, pas isabetinde yüzde 78.8 oran yakaladı.



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