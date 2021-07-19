Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını terleten Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor.



Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı.



Hürriyet'in edindiği bilgiye göre; Derdiyok, Başkent ekibinden 400 bin euro yıllık ücret kazanacak.



Türkiye'ye gelip Ankaragücü'nün son hazırlık maçını izleyen Eren Derdiyok'un kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.



