Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor

Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını giydikten sonra Özbekistan'a giden Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2021 11:25
Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını terleten Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı.

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre; Derdiyok, Başkent ekibinden 400 bin euro yıllık ücret kazanacak.

Türkiye'ye gelip Ankaragücü'nün son hazırlık maçını izleyen Eren Derdiyok'un kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. 


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.