Erdem Can: 'Oyun planına sadık kalamadık'

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. haftasında İspanya ekibi Gran Canaria'ya 88-81 yenildikleri maçtaki ilk yarı performanslarını eleştirdi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, ilk yarıda 20 sayı geriye düştüklerini hatırlatarak, "İlk yarıda zaten maçı kaybedecek duruma geldik. Hiçbir şekilde oyun planına sadık kalamadık. Çok sayı yedik ve farklı bitti ilk yarı. İkinci yarı prensiplerimize sadık kalınca oyuna ortak olduk." dedi.



Devre arasında oyuncularına sahada nasıl olmaları gerektiğini anlattığını belirten Can, "Birçok şeyi yapabilecek bir takımız. Önemli olan 12 maç üst üste kazanmak değil, sezonu iyi yerde bitirmek. Her gün daha iyiye gitmeliyiz. İlk yarıda iyi değildik. Hücum ribauntlarında da sıkıntı yaşamamızın sebebi rotasyonumuzdaki eksikler. Eksiklere çözüm bulurken dezavantajları oluyor. Kısalınca hücum ribauntlarında sıkıntı yaşadık. Dar rotasyondan dolayı da yorgunluk oluyor. Daha iyisini yapabilirdik." ifadelerini kullandı.





