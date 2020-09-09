Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçtiği Eran Zahavi, yeni rotasını belirledi.



İsrail'den Sport 1'in haberine göre; Eran Zahavi, şu ana kadar tek resmi teklifi yapan Hannover 96 ile görüşmelere başladı. Almanya 2. Bundesliga'da mücadele edecek olan Hannover, İsrailli golcü için kulüp sınırlarını da zorlayarak teklifini iletti.



Eran Zahavi'nin bu teklifi düşündüğü ve kararını 48 saat içerisinde Hannover'e ileteceği bilgisi verildi.



İsrailli oyuncunun, takım bulana kadar İsrail Mİlli Takımı'nın tesislerinde ve özel hoca Eran Sado ile çalışacağı da vurgulandı.



106 MAÇTA 91 GOL VE 27 ASİST



Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya'yı adeta büyülediği ifade edildi.



