Enner Valencia: "Sezon sonu şampiyonluk vermek istiyoruz"

Fenerbahçeli Enner Valencia, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia: 'Sezon sonu şampiyonluk vermek istiyoruz'
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26 Eylül 2021 18:22
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 yendiği maçta iki asist yapan Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Enner Valencia "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hatayspor iyi bir takım ama şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. Elimden geleni yaptım ve kazandığımız için mutluyum." dedi.

Taraftarların desteği hakkında da konuşan Enner Valencia "Taraftarın desteğinden mutluyum. Her şeyi onları mutlu etmek için yapıyoruz. İnanılmaz destek veriyorlar. Sene sonunda onlara güzel bir şeyler hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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