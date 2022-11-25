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Enner Valencia durdurulamıyor!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Hollanda ile oynadıkları Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında da golünü atmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia durdurulamıyor!
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25 Kasım 2022 20:16
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Dünya Kupası'nda fark yaratmaya devam ediyor.

Başarılı golcü, Hollanda ile karşı karşıya geldikleri maçta takımı adına beraberlik golünü kaydeden isim oldu.

Valencia grubun ilk maçında da Katar'a 2 gol atmış ve takımına 3 puanı kazandırmıştı. Tecrübeli golcü attığı bu golle krallık yarışında zirveye yerleşti.

Ekvador'un Dünya Kupası karşılaşmalarında attığı son 6 gol Enner Valencia'dan geldi.



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