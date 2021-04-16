Emre Kocadağ: 'Rakipler de puan kaybedecek'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.



Şanssızlık yaşadıklarını kaydeden yönetici, "Maçı kazanmak istedik, futbol şansı yanımızda değildi, basit penaltılar verdik rakibe, 2-0 öne geçmemize rağmen kazanabileceğimiz bir maçı berabere tamamladık. 7 maç var, maçlar azaldıkça her takımın hedefleri doğrultusunda mücadele artıyor. Bizim de rakiplerimiz kazanmak için sahaya çıkıyor. Bugün şanssızdık ama kaybedilmiş bir şey yok, 5 puan önde bir Beşiktaş var, biz takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Hedefe yürüyeceğiz, bir kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.



Aboubakar ve Oğuzhan'ın durumu sorulan Kocadağ, "Aboubakar yarın idmanlara başlayacak bildiğim kadarıyla. Oğuzhan'da üzücü bir sakatlık oldu, MR çekilecek, sağlık heyeti karar verecek ama 1-2, hatta 3 maç kaybedecek gibi duruyor." dedi.



Şampiyonluk yolundaki rakiplerin de puan kaybedeceğini söyleyen Emre Kocadağ, "Rakiplerimiz de maçlar oynayacak, onların maçları da zor geçecek, kayıp yaşayacaklar. Biz önde götürüyoruz, lider götürüyoruz, moral bozmaya gerek yok." diyerek sözlerini noktaladı.



