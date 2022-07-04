Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni sezonun fikstür çekiminin ardından konuştu.



Kocadağ, "Öncelikle 2022-2023 sezonu fikstürünün hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah fair-playin hakim olduğu, saha içinin konuşulduğu, saha dışındaki olayların çok fazla etki etmediği, rekabetin, iyiliğin, güzelliğin hakim olduğu bir sezon olur. Bir tane şampiyon çıkacak. Şampiyonluk için en iyi takımı kurmaya çalışıyoruz. İnşallah hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum tekrardan. Güzelliklerin konuşulduğu bir sezon olsun. Hakem hatalarından çok canımız yandı geçen sene. Yeni bir TFF var, burada iyi bir enerji ve yenilikler var. İnşallah bu yenilikler geçen seneki hataların önüne geçmesine vesile olur." dedi.



Transfer çalışmaları da sorulan siyah-beyazlı idareci, "İddialı bir takım kurmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk hedefleyen bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Hocamız, yönetim, başkan buna inanmış vaziyette. Taraftar da bize güveniyor. Geçmiş dönemlerde de transferde başarılı işler yaptık. Geçen sene ne kadar sonuç olarak başarılı olamasak da, transfer süreçlerinde başarılı işler yaptık. Bu sene de taraftarımız merak etmesin, teknik ekibin isteği doğrultusunda en iyi isimleri getireceğiz. Uzun sürüyor pazarlıkları, konuştuğumuz oyuncular kolay oyuncular değil. Avrupa'da isteyeni olan, zor oyuncular ama inşallah üstesinden geleceğiz. Taraftarımız bize güvensin." şeklinde konuştu.





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