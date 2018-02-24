Liverpool - West Ham maçında kazanan, 4-1'lik skorla Liverpool oldu. İngiltere Premier Lig'in 28. haftasındaki mücadele, Anfield Road'da oynandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren goller 29. dakikada Emre Can, 51. dakikada Salah, 57. dakikada Firmino ve 77. dakikada Mane'den geldi. West Ham'ın tek sayısını 59. dakikada Antonio kaydetti. Emre Can, bu sezon 6. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu kırdı.
Bu skorun ardından Liverpool puanını 57 yaparken, West Ham United 30 puanda kaldı.
Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool evinde Newcastle United ile karşılaşacak, West Ham ise deplasmanda Swansea'ye konuk olacak.
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Liverpool'a galibiyeti getiren goller 29. dakikada Emre Can, 51. dakikada Salah, 57. dakikada Firmino ve 77. dakikada Mane'den geldi. West Ham'ın tek sayısını 59. dakikada Antonio kaydetti. Emre Can, bu sezon 6. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu kırdı.
Bu skorun ardından Liverpool puanını 57 yaparken, West Ham United 30 puanda kaldı.
Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool evinde Newcastle United ile karşılaşacak, West Ham ise deplasmanda Swansea'ye konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın