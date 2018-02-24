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Emre Can kariyer rekoru kırdı, Liverpool kazandı

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, evinde West Ham United'ı 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Emre Can kariyer rekoru kırdı, Liverpool kazandı
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24 Şubat 2018 19:50
Liverpool - West Ham maçında kazanan, 4-1'lik skorla Liverpool oldu. İngiltere Premier Lig'in 28. haftasındaki mücadele, Anfield Road'da oynandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller 29. dakikada Emre Can, 51. dakikada Salah, 57. dakikada Firmino ve 77. dakikada Mane'den geldi. West Ham'ın tek sayısını 59. dakikada Antonio kaydetti. Emre Can, bu sezon 6. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu kırdı.

Bu skorun ardından Liverpool puanını 57 yaparken, West Ham United 30 puanda kaldı.

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool evinde Newcastle United ile karşılaşacak, West Ham ise deplasmanda Swansea'ye konuk olacak.



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