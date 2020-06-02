Emre Belözoğlu'nun 5 gözdesi

Son iki sezonda yaşanan hüsranın ardından kadronun iskeletini değiştirme kararı alan Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği var. Futbolun başına geçen Emre Belözoğlu'nun ligi bilen isimler üzerinde durduğu ve 5 yıldızın transferini bitirmeye kararlı olduğu belirtiliyor.Bu isimlerin ikisi Emre'nin Başakşehir'den eski takım arkadaşları… Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin tecrübeli futbolcunun transfer listenin en üstünde yer aldığı ifade ediliyor.Emre Belözoğlu ayrıca Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün de mutlaka Fener'e dönmesini istiyor. Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan iki yıldız da çubuklu formayı giymeye sıcak bakıyor.Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Mert Hakan Yandaş da Emre'nin gözdelerinden… Yıldız futbolcuyu ikna edebilmek için yönetimin bütün şartları zorladığı gelen bilgiler arasında.