Emre Belözoğlu: 'Trabzonspor karşısında gereğini yapın'

Sportif direktör Emre Belözoğlu, takımın tecrübeli isimleriyle birlikte futbolculara bir konuşma yaptı.



Belözoğlu, "Güçlü bir takımız. Ancak bu gücü bir türlü doğru şekilde kullanıp, sahaya yansıtamadık. Eğer bunu başarırsak, yenemeyeceğimiz takım yok. Trabzonspor karşısında bunu gösterebilirsiniz. Hepinizin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Pazar günü sahaya çıkın ve gereğini yapın" ifadelerini kullandı.



