Emre Belözoğlu: "Trabzonspor karşısında gereğini yapın"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesinde takımın tecrübeli isimleriyle birlikte futbolculara uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu: 'Trabzonspor karşısında gereğini yapın'
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26 Şubat 2021 13:35
Sportif direktör Emre Belözoğlu, takımın tecrübeli isimleriyle birlikte futbolculara bir konuşma yaptı.

Belözoğlu, "Güçlü bir takımız. Ancak bu gücü bir türlü doğru şekilde kullanıp, sahaya yansıtamadık. Eğer bunu başarırsak, yenemeyeceğimiz takım yok. Trabzonspor karşısında bunu gösterebilirsiniz. Hepinizin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Pazar günü sahaya çıkın ve gereğini yapın" ifadelerini kullandı.



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