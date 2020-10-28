Emre Belözoğlu: 'En duygulandıranı Gökhan Gönül'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Haber Global'de yaptığı açıklamalarda kendisini en çok duygulandıran transferin Gökhan Gönül olduğunu söyledi.



Gökhan Gönül'ün geri döneceği haberini aldıktan sonra ağladığını kendisine ilettiğini söyleyen Emre Belözoğlu, "Gökhan Gönül transferini bitirdiğimiz zaman duygulandım. Gökhan lig bittikten sonra başkanımızla oturdu konuştu. İlk görüşmeyi ben yaptığım için Gökhan beni duygulandırdı. "Bana çocuk hayalimi yaşattın. Eşim de ben de gözyaşı döküyoruz şu anda" dedi. Benim için iyi oyuncu vardır, yaş yoktur." diye konuştu.



"KRUSE'Yİ BEN GÖNDERMEDİM"



Sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Kruse için de konuşan Belözoğlu, "Kruse'yi ben göndermedim, kendi gitti. Aramızda hiçbir şey olmadı. Ailesinden uzak diye kulüp çok destek oldu. Maalesef bu iyi niyet güzel karşılık bulmadı Max tarafından." dedi.



