Emre Belözoğlu: 'Elimdeki malzemenin farkındayım'

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok zorlu bir rakibe karşı çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Çok önemli bir rakibe karşı, çok zorlu, oyun kalitesi anlamında çok yüksek bir maç oynadık. Çok önemli bir Beşiktaş maçı sonrasında böylesi 3-0'lık galibiyetin gelmesi ülkem ve takımım adına bizleri çok mutlu etti. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gruptaki en önemli takımı yendik. Oyun anlamında ilk yarı siyah, ikinci yarı beyaz gibi bir fark vardı. Rakip ilk yarıda yüzde 80-90'la topa sahip olmayla üstümüze geldi. İyi defans yaptık, ikinci yarıda oyuna hamlelerimiz, ikinci yarı maça çıkmadan arkadaşlarla konuşmamız etkisini gösterdi. İkinci yarı oyunun hakimi bizdik. istediğimiz pozisyonları ürettik. Çok mutluyum, hem takımız hem de ülkemiz adına." ifadelerini kullandı.Oyuncularının büyük özveriyle mücadele ettiklerini aktaran Belözoğlu, "Benim çok iyi 23-24 tane birbirine eş değer oyuncum var, sezona çok iyi başladık. Bunun sezon başı kampı vardı, takıma geçen sezon dahil olduğumuzda çok kısa sürede önemli işler yaptık. Bu sezonun farkı sezon başında oynatmak istediğimiz oyunu arkadaşlarımıza anlatma şansımız oldu. Bütün oyuncularımızın geliştiğini görüyorum. Genç bir teknik adam olmama rağmen teknik adamlık bence karşıya kendi istediğiniz oyunu aktarma kabiliyeti gibi gözüküyor. Elimdeki malzemenin gücünün farkındayım." şeklinde konuştu.İlk yarıdaki oyundan memnun olmadığını vurgulayan Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Oyunun başında biz de topa hakim olmak istedik, onlar bize göre ilk yarıda ön alan baskısını daha doğru yaptılar. Top rakibe geçtiğinde geç hareket ettik. Karşımızda iyi organizasyonu olan bir takım vardı. Üçüncü bölgeyi daha sert savunduğumuzda ikinci yarı farkımızı ortaya koyduk. İlk yarıdaki oyun benim isteğim değildi. İlk yarıda da planımı anlatmaya çalıştım. İkinci yarıdaki değişikliler oyuna başlangıç maçı kazanacağımızı hissettirdi. Serdar Gürler çok iyi niyetli bir oyuncu. O da başak burcu benim gibi duygusal. Çok sağlıklı başarılı uzun bir ömür diliyorum. Bizle beraber olmasından dolayı mutluyuz."Emre Belözoğlu, gruptaki durumları hakkında ise şu değerlendirmeleri yaptı:"Bizim oynadığımız rakipler iyi takımlar. Hearts yendik ne yazık ki işler skorla bağdaştırıldığından kolay görülüyor. 1-0'dan sonra 4-0'a 65'ten sonra ulaştık. Bu seviyede oynadığımız her rakip önemlidir. Riga takımı Fiorentina'ya deplasmanda yenilmedi. Bizi zorlu maçlar bekliyor, başlangıç iyi oldu. Fiorentina'nın çok önemli bir takım olduğunu düşünüyorum. Rakiplerimiz Hearts ve Riga'ya karşı yine aynı öz güvenli sahaya çıkacağız, kazanmanın vermiş olduğu üstümüzdeki baskının azalmasıyla gruptaki birincilik hedefimiz devam ettirmek istiyoruz. Dört maçımız var, hiçbir maçı küçümsemeden devam etmemiz gerekiyor."