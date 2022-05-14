Emirhan İlkhan'ın rolü artıyor...

GÜVEN: KALMAK İSTİYORUM HOCAM

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan son maçlarda gösterdiği performansla hocasının iyice gözüne girdi. Yeni sezonda birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes ile temmuz ayından itibaren birlikteliğine başlayacak. Kartal, orta saha için Gedson dışında kiralık olarak takımda bulunan Can Bozdoğan'ın bonservisini almayı ve ayrıca bir de yabancı alternatif takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Emirhan'ın çıkışıyla birlikte planlama değişti. Genç ismi gelecek sezon vitrine koymayı amaçlayan Beşiktaş, yabancı transferini rafa kaldırmış durumda. Beşiktaş, Can'ın 1.8 milyon Euro olan satın alma opsiyonun düşürmek için de Schalke ile görüşmelerini sürdürüyor.Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular arasında yer alan Güven Yalçın, teknik direktör Valerien İsmael ile bir görüşme gerçekleştirdi. 23 yaşındaki genç forvet, bire bir yapılan mini toplantıda,dedi. Yönetim, Ismael'in olumlu görüş bildirdiği Güven'le son kez masaya oturacak. Yıllık ücret konusunda oyuncunun talep ettiği rakamla, Beşiktaş'ın önerdiği rakam arasında 300 bin Euro'luk fark olduğu belirtildi.