TARAFTARLAR TEPKİLİ

FUTBOLCUYA YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan'ın İtalyan ekibi Torino'ya transferi gündemde. 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, "Kalması için görüşüyoruz" açıklamasını yaparken, futbolcu ise gitmek için kolaylık istediğini yazılı olarak paylaştı.Sosyal medyada taraftarlar, futbolcunun 4.5 milyon euro bedelle ayrılmasına tepkili. Emirhan İlkhan'ın geleceğiyle ilgili 5 kritik soru yanıtını bekliyor. İşte o sorular...Emirhan ile ile imzalanan sözleşmeye 4.5 milyon euro satın alma bedelini kim koydurdu? Onayı kim verdi?Beşiktaş'ın Emirhan'a ilk olarak aylık 10 bin lira önerdiği ve bunun sorun yaratacağı doğru mu?Emirhan'ın Beşiktaş'tan ayrılmasında menajer Mirsad Türkcan etkili oldu mu?Beşiktaş Emirhan'ın sözleşmesini neden daha önce uzatmadı?Beşiktaş altyapısında benzer durumda kaç futbolcu var?Beşiktaş yönetimi gelen tepkiler üzerine Emirhan İlkhan'a yeni bir kontrat sundu. Futbolcunun ücretinde ciddi bir iyileştirme yapılarak 3 yıllık sözleşme önerildi. Serbest kalma maddesi de 15 milyon euro seviyesine yükseltildi. Yöneticiler, futbolcunun kalması için uğraş veriyor.