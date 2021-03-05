Galatasaray'ın gelecekte kendisinden çok şey beklediği ve tecrübe kazanması için Boluspor'a kiraladığı 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, 1. Lig'e yavaş yavaş uyum sağlıyor.



İlk haftalarda adaptasyon sorunu çeken genç savunmacı, takımının Menemenspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve kusursuz bir performans ortaya koydu.



