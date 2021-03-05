Emin Bayram tam not aldı

Galatasaray'ın Boluspor'a kiraladığı 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, 1. Lig'e yavaş yavaş uyum sağlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Emin Bayram tam not aldı
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05 Mart 2021 10:30
Emin Bayram
Emin Bayram
Galatasaray
Galatasaray'ın gelecekte kendisinden çok şey beklediği ve tecrübe kazanması için Boluspor'a kiraladığı 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, 1. Lig'e yavaş yavaş uyum sağlıyor.

İlk haftalarda adaptasyon sorunu çeken genç savunmacı, takımının Menemenspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve kusursuz bir performans ortaya koydu.  



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