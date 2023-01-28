Emin Bayram: 'Elimden geleni yapıyorum'

Abdülkerim Bardakcı'nın cezası sebebiyle Giresunspor maçında ilk 11'de yer alan Emin Bayram, galibiyet sonrası konuştu.



Emin Bayram yaptığı açıklamada, "Elimden geleni yapıyorum. Takımdaki herkes yüzde yüzünü vererek oynuyor. Bugün de öyle yaptık. Zor bir deplasmandı. İyi hazırlandık ve bugün de iyi bir oyunla 4-0 kazandık." dedi.



Emin, "Şimdi haftaiçi oynayacağım maça odaklandım. Abdülkerim abi de Nelsson da çok iyi oynuyor. Ben de onlarla rekabet ediyorum. Şans geliyor, geldiğinde de bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Okan hocama da teşekkür ediyorum bize şans verdiği için." diye konuştu.



Ayrıca, "Kolay kolay berabere kalan bir takım değiliz. Bugün de bir rekor kırıldı. Her maça kazanmak için çıkıyoruz." açıklamasında bulundu.





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