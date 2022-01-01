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Embiid: "Nikola Jokic, tam bir canavar"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, normal sezon MVP'si ödülü için en büyük rakibi Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, normal sezon MVP'si ödülü için en büyük rakibi Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Dün geceki karşılaşmada Embiid 34 sayıyla maçın en skoreri olsa da, son MVP Jokic, Nuggets'ın 76ers'ı deplasmanda 114-110 yendiği karşılaşmada son gülen taraf olmuştu.

Jokic ve Embiid, sezon boyunca MVP ödülü için favoriler olarak gösteriliyordu ve Embiid, maçtan sonra Jokic'e şu şekilde övgülerini sundu:

"Harika bir oyuncu ve harika bir rakip. En iyilere karşı oynamaya bayılıyorum. Tam bir canavar, izlemesi de çok keyifli. Lakin aynı zamanda çalışması da kolay bir oyuncu."

Jokic bu sezon 26.0 sayı, 13.8 ribaund ve 8.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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