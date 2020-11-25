Eldivenler Okan'da! Fatih'in kredisi bitti

Fatih Öztürk'ün kredisi Kayserispor maçında yediği gol sonrası tükendi. Okan Kocuk, cezalı veya sakat olmadığı müddetçe eldivenlerin yeni sahibi olacak.

Abone Ol
Eldivenler Okan'da! Fatih'in kredisi bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2020 08:07
Kayserispor maçında yediği gol Fatih Öztürk'ün kredisini çabuk tüketti.

Sezon başında birinci kaleci olarak görev alan Fatih, yediği hatalı gollerin ardından eldivenleri Okan'a kaptırmıştı. Terim'in sakat ve cezalı olmadığı sürece kale Okan'ın olacağı öğrenildi.

Falcao seferberliği

Yaşadığı adale sakalığı yüzünden Sivas ve Kayseri maçlarını kaçıran Radamel Falcao'yu Rize maçına yetiştirebilmek için seferberlik ilan edildi. Kolombiyalı yıldızın bugünkü idmanda takımla çalışmasının beklendiği ağrılarının artmaması durumunda kadroya alınacağı belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için