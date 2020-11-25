Kayserispor maçında yediği gol Fatih Öztürk'ün kredisini çabuk tüketti.
Sezon başında birinci kaleci olarak görev alan Fatih, yediği hatalı gollerin ardından eldivenleri Okan'a kaptırmıştı. Terim'in sakat ve cezalı olmadığı sürece kale Okan'ın olacağı öğrenildi.
Falcao seferberliği
Yaşadığı adale sakalığı yüzünden Sivas ve Kayseri maçlarını kaçıran Radamel Falcao'yu Rize maçına yetiştirebilmek için seferberlik ilan edildi. Kolombiyalı yıldızın bugünkü idmanda takımla çalışmasının beklendiği ağrılarının artmaması durumunda kadroya alınacağı belirtildi.
Sezon başında birinci kaleci olarak görev alan Fatih, yediği hatalı gollerin ardından eldivenleri Okan'a kaptırmıştı. Terim'in sakat ve cezalı olmadığı sürece kale Okan'ın olacağı öğrenildi.
Falcao seferberliği
Yaşadığı adale sakalığı yüzünden Sivas ve Kayseri maçlarını kaçıran Radamel Falcao'yu Rize maçına yetiştirebilmek için seferberlik ilan edildi. Kolombiyalı yıldızın bugünkü idmanda takımla çalışmasının beklendiği ağrılarının artmaması durumunda kadroya alınacağı belirtildi.