Efsaneden mesaj; 'Yeter ki Trabzonspor şampiyon olsun'

Trabzonspor'un 70'li yıllara damgasına vuran efsane kadrosundaki oyunculardan Necati Özçağlayan, bordo-mavili ekipteki yıllarını ve takımın bu sezonki şampiyonluk yürüyüşünü değerlendirdi.



Özçağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1953 yılında Trabzon'da doğduğunu belirterek, 17 yaşında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladığını, futbol hayatının sonuna kadar bordo-mavili formayı terlettiğini ve kazanılan 6 Süper Lig şampiyonluğunda devamlı olarak görev yaptığını söyledi.



Stoper olarak forma giyen ve ilk yıllarda Kadir Özcan ile tandem oynadıklarını dile getiren Özçağlayan, Kadir'in takımdan ayrılmasıyla yaklaşık on sene boyunca sarkık libero olarak görev yaptığını ifade etti.



- "Takımdaki oyuncuların hepsi mahalle arkadaşımızdı"



Özçağlayan, 1974'te Süper Lig'e yükselen ve bir yılın ardından ligde adeta fırtına gibi esen bordo-mavili ekipte en belirgin özellik olarak, futbolcuların "yerlinin de yerlisi" olmasını gösterdi.



Süper Lig'e çıkarken takımda yabancı futbolcu olmadığını ama Trabzonlu olmayan oyuncular bulunduğunu anlatan Özçağlayan, şunları kaydetti:



"Bunu değiştirdiler ve tamamen Trabzonlu futbolculardan kadro kuruldu. Yani yerlinin de yerlisine döndük. Tabii ki bunda Ahmet Suat Özyazıcı hocanın rolü çok büyüktür. Takımdaki oyuncuların hepsi mahalle arkadaşımızdı. Mükemmel de bir arkadaşlığımız vardı. Kimisi Farozlu, kimisi Arafilboylu, kimisi Sotkalı ya da Trabzon'un merkezinde olanlardı ve iç kazalardan çok az topçu vardı. Tesadüf ki oyuncuların hepsi de çok kaliteliydi. Bu sayede de Süper Lig'e çıkıp orada da 6 şampiyonluk kazandık."



- "Yeter ki Trabzonspor şampiyon olsun ve ben her şeye razıyım"



Necati Özçağlayan, futbolcu olarak yaşadıkları şampiyonlukların ardından taraftar olarak da bu mutluluğu yaşamak istediklerini anlattı.



Yaklaşık 37 yıl sonra ilk kez şampiyonluk coşkusu yaşayacaklarını dile getiren Özçağlayan, "Gönül arzu ediyor ki taraftar olarak da bu şampiyonlukları yaşayalım ama maalesef bu biraz uzun sürdü. Tabii ki şunu da belirtmek lazım ki 2011 de şaibeli bir şampiyonluk durumu vardı. Bize göre şampiyon takımdık ama maalesef Türkiye Futbol Federasyonu bizi tescil etmedi. Avrupa kupalarına gitmemize rağmen şampiyon ilan edilmedik. O da artık Futbol Federasyonunun veya ülkenin bir sorunu. Dolayısıyla bu sezon herkesten fazla biz sevineceğiz çünkü bizim üzerimizde bir 'efsane' baskısı vardı ve artık bu efsane işinden kurtulmak istiyoruz. Yeter ki Trabzonspor şampiyon olsun, ben her şeye razıyım." ifadelerini kullandı



- "Bir iki takviye daha yapılırsa, şampiyonluklar kaçınılmaz olur"



Necati Özçağlayan, Trabzonspor'un bu sezonki başarısının tıpkı geçmişte olduğu gibi sürdürülebilir olacağına ve üst üste şampiyonluklar yaşayacaklarına gönülden inanıyor.



Süper Lig'de 1975 yılında kazandıkları ilk şampiyonluğa büyük bir kesimin "Tamamen tesadüf. Bu olay yüz senede ancak bir olur." şeklinde yorum yaptığını belirten Özçağlayan, şöyle devam etti:



"İkinci sene yine şampiyon olduk ama olayı tam netleştiremediler. Ne zaman üçüncü şampiyonluk geldi, işte o vakit 'Demek bunlar tesadüfen şampiyon olmamış' dediler. O kadro ideal bir kadroydu ve kadronun temel taşları bozulmamıştı. Mesela geri dörtlü çok fazla bozulmamıştı. Şenol, Turgay, Necati hiç ayrılmadı takımdan. Sonradan gelen oyuncular da çok yetenekliydi ve başarılı bir kadro çıktı ortaya. Trabzonspor'un mevcut kadrosu da çok kaliteli ve oyuncuların birbirine uyumu dikkati çekiyor. Eğer bu kadro bozulmaz ve bir iki takviye daha yapılırsa, şampiyonluklar kaçınılmaz olur."



- "Rakibimiz hep Fenerbahçe'ydi"



Necati Özçağlayan Trabzonspor'un efsane olduğu yıllarda en büyük rakiplerinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.



İstanbul ekibiyle 1980 yılına dek her sezon kıyasıya bir yarışa girdiklerini bildiren Özçağlayan, "Ya Trabzonspor ya da Fenerbahçe şampiyon olurdu. Trabzonspor şampiyon olursa Fenerbahçe ikinci, Fenerbahçe şampiyon olursa Trabzonspor ikinci olurdu." ifadelerini kullandı.



- "Biz de şampiyon olduk ama bu kadar puan farkı hiç olmadı"



Trabzonspor'un efsane futbolcularından Necati, bordo-mavili ekibin bu sezon rakiplerine attığı puan farkının anormal olduğunu savundu.



Özçağlayan, Trabzonspor'un şu anda en yakın rakibine dahi büyük bir puan farkı attığına vurgu yaparak, "Tabloya baktığımız zaman bizim oynadığımız dönemlerden anormal bir fark var. Evet bizim de şampiyonluklarımız oldu ama 3 büyüklere hiç bu kadar fark atmadık. Ya bir puan ya iki puan, bilemedin en fazla 4 puan farkla şampiyon olduk. Dolayısıyla Trabzonspor bu sezon müthiş bir olay yapıyor." şeklinde konuştu.



- "Sahadaki mücadele çok farklıydı ama saha dışındaki dostluk da çok farklıydı"



Necati Özçağlayan, futbolculuk yıllarında saha içi rekabet ne kadar sıkı olursa olsun, saha dışında tam anlamıyla dostluğun hakim olduğunu anlattı.



Başta İstanbul'un üç büyük takımı olmak üzere tüm rakip takım oyuncularıyla arkadaşlıklarının bulunduğunu belirten Özçağlayan, "Oynadığımız dönemlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'taki her futbolcu arkadaşımızdı. O zamanlar deplasmana gidince hemen dönüş olmuyordu ve mecburen konaklamak gerekiyordu. Maçta kıran kırana mücadele ediyorduk ama maç bittikten sonra arkadaşlarımızı alıp Hacı Beşir'de yediriyorduk, içiriyorduk. Ondan sonra otele götürüyorduk onları ve yatıp sabahtan gidiyorlardı. Aynı şekilde biz de İstanbul'a geldiğimizde onlar bize yapıyordu. Yani sahadaki mücadele çok farklıydı ama saha dışındaki dostluk da çok farklıydı." yorumunda bulundu.



- "Biz, yıllık kazancımızla Trabzon'da bir tane daire alma şansına sahiptik"



Necati Özçağlayan, geçmiş dönemle bu dönem arasındaki farklar arasına futbolcu kazançlarını da koydu.



Somut örnek vererek konuya açıklık getirmek isteyen Özçağlayan, "Biz yıllık kazancımızla Trabzon'da bir tane daire alma şansına sahiptik. Şimdi ise futbolcular aynı şartlarda yedi sekiz daire alabilir." şeklinde konuştu.



- "Trabzonspor'dan 375 bin lira alırken, Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin liralık teklif geldi"



O dönem Trabzonspor'dan 375 bin lira aldığını belirten Özçağlayan, kendisine Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin liralık teklif yapıldığını ancak bu teklifi reddettiğini şöyle anlattı:



"1977 yılında Fenerbahçe'den rahmetli Yüksel Günay bana bir teklif yaptı. O zaman Trabzonspor'dan 375 bin lira alırken, Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin liralık teklif geldi. O dönemlerde Trabzonspor'da şöyle bir gelenek vardı: 'Kulüp istemedikten sonra hiçbir futbolcu transfer yapamaz.' Biz Trabzon sevdalısıyız. Gözümüzü açtık, Trabzonspor'u gördük. Onun sayesinde dünyayı gördük ve belli yerlere geldik. Bu sebeple de Fenerbahçe'yi reddedip 375 bin liraya Trabzonspor'da kaldım."



- "Lütfen bu silah işini bırakalım artık"



Necati Özçağlayan son olarak şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan bordo-mavili taraftarlara seslenerek silah kullanmama uyarısında bulundu.



69 yaşındaki futbol adamı, "Geçmiş yıllarda şehir merkezi dışında yapılan silah atışları nispeten su kaldırıyordu ama artık 2022 yılına geldik ve her yer şehirleşti. Yani şartlar çok değişti. Çok daha farklı eğlence türleri çıktı. Lütfen bu silahı işini bırakalım artık. Bunun yerine kendimizi eğlendirecek başka şeyler bulalım. Ne bileyim, bir tane forma alıp yoksul bir çocuğa hediye edebiliriz mesela. Birilerini sevindirelim, o sevinince sen de sevinmiş olacaksın zaten." diyerek sözlerini tamamladı.





İLGİLİ VİDEO