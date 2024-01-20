'ye büyük katkı veren Boşnak golcü, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.Sarı-Lacivertliler'in 37 yaşındaki golcüsü Dzeko, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncular listesinde ilk sırada yer alıyor.Comparisonator'un verilerine göre, Boşnak golcü 129 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken127 ve118 kez ceza sahası içinde topla buluştu.Dzeko, bu sezon 25 mata 20 gol ve 7 asist üretti. Yıldız futbolcu, saha içinde olduğu kadar saha dışında da önemli işlere imza atıyor.