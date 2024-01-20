Edin Dzeko, Salah ve Mbappe'yi solladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, rakip ceza sahasında topla buluşmada Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko, Salah ve Mbappe'yi solladı!
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20 Ocak 2024 13:42
Fenerbahçe'ye büyük katkı veren Boşnak golcü Edin Dzeko, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Sarı-Lacivertliler'in 37 yaşındaki golcüsü Dzeko, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncular listesinde ilk sırada yer alıyor.

Comparisonator'un verilerine göre, Boşnak golcü 129 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Kylian Mbappe 127 ve Mohamed Salah 118 kez ceza sahası içinde topla buluştu.

FENERBAHÇE'NİN HER ŞEYİ

Dzeko, bu sezon 25 mata 20 gol ve 7 asist üretti. Yıldız futbolcu, saha içinde olduğu kadar saha dışında da önemli işlere imza atıyor. 

 
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