'nin sezon başında kadrosuna kattığı, gösterdiği performans ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi oldu.37 yaşında olmasına rağmen muhteşem bir oyun ortaya koyan Boşnak yıldız, ligdeki 18 maçta 16 kez ağları sarstı ve krallık yarışında zirvede yer alıyor.Galatasaraylı'ye 4 gollük fark atan Edin Dzeko, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Avrupa'nın da zirvesinde....Boşnak oyuncu, Avrupa'daki ligle baz alındığında en fazla gol atan dördüncü futbolcu konumunda....Interli'le dördüncülüğü paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, Manchester City'nin süperstarı, Liverpoolluve Real Madrid'in yıldızı'ı geçmeyi başardı.Dzeko'nun önünde ilk üç sırada ise Bayern Münih'ten, PSG'denve Stuttgart'tanvar.