Edin Dzeko, Avrupa'nın da zirvesinde!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ligde 16 gol atarak krallık yarışında ilk sırada bulunan Edin Dzeko, Avrupa'da da en çok gol atan oyuncular arasında ilk 4'te yer alıyor. Dzeko, Erling Haaland'ı geride bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko, Avrupa'nın da zirvesinde!
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13 Ocak 2024 13:47
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, gösterdiği performans ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi oldu.

37 yaşında olmasına rağmen muhteşem bir oyun ortaya koyan Boşnak yıldız, ligdeki 18 maçta 16 kez ağları sarstı ve krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 4 gollük fark atan Edin Dzeko, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Avrupa'nın da zirvesinde....

AVRUPA'DA 4.

Boşnak oyuncu, Avrupa'daki ligle baz alındığında en fazla gol atan dördüncü futbolcu konumunda....

Interli Lautaro Martinez'le dördüncülüğü paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, Manchester City'nin süperstarı Erling Haaland, Liverpoollu Muhammed Salah ve Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ı geçmeyi başardı.

Dzeko'nun önünde ilk üç sırada ise Bayern Münih'ten Harry Kane, PSG'den Kylian Mbappe ve Stuttgart'tan Serhou Guirassy var. 

 
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