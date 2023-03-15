Ediin Visca'nın dönüşü sonrası Trabzon'da sistem değişiyor!

Trabzonspor'da Edin Visca'nın dönüşü büyük sevinç yarattı. Tecrübeli futbolcunun Adana Demirspor maçındaki bir gol, bir asistlik performansı skor alanındaki sorunu çözerken, ileri dönemde de sistemin değiştireceğinin sinyallerini verdi.Visca'nın yokluğunda teknik heyet Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta oynatıp mecburi olarak 4-2-3-1 sistemine dönüyordu. Ancak bu haftayı Süper Lig'de maç yapmadan geçirecek, ardından da milli arada dinlenme fırsatı olacak bordo-mavili takımda Visca her şeyi değiştirecek.Artık tecrübeli futbolcu arayı iyi değerlendirip eski performansını sahaya yansıtacak yeni gelen teknik heyeti de 4-1-4-1 sistemine dönmeye mecbur bırakacak. Bunun en büyük katkısı Visca'nın performansının yanında Abdülkadir Ömür'ün de daha serbest rol oynaması olacak. Bakasetas ile beraber orta alanda oynaması beklenen yıldız futbolcunun bu sistemde performansı da artacak. Camia da şampiyonluk yaşanması sağlanan bu sistemin, bu sezonki üçüncülük yarışında avantaja sebep olacağını düşünüyor.