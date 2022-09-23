Dursun Özbek, Yusuf Demir'i TFF'ye götürecek

"BAŞVURU SPOR HUKUKU BAĞLAMINDA YAPILMALI"

Galatasaray, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bu konuda resmi başvuruda bulunan Galatasaray yönetimi, yeni bir hamleye hazırlanıyor.Başkan Dursun Özbek, Yusuf Demir'i de yanına alıp TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etmeyi planlıyor. Ziyaret, milli maç arası sonrası gerçekleşecek. Özbek, Büyükekşi'nin 19 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla bizzat tanışmasını istiyor. Galatasaray kurmayları, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynamayı hak edecek bir profil olduğunu bu görüşmede kanıtlamayı umuyor.Bu görüşmede çifte vatandaşlık konusu da gündeme gelecek.Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün hukukçuları, Avusturya Milli Takımı forması giyen Yusuf'un A Milli Takım'a kazandırılması adına da hukuki araştırmalar yapıyor. Avusturya'nın bu oyuncuya özel bir sözleşme imzalattığı, bunun zorlama olup olmayacağı konusu inceleniyor.Spor hukuku uzmanı ve CAS hakemi Avukat Emin Özkurt, Yusuf Demir'in durumunun spor hukuku çerçevesinde değerlendirmesinin daha doğru olduğunu ifade etti."FIFA ve TFF talimatları, Yusuf Demir'in yerli statüde sayılmasına engel teşkil etmektedir. Galatasaray'ın hukuki süreç başlatması halinde temel dayanağının ne olacağı önemlidir. Türk spor yargısına ilişkin anayasamızın 59. maddesinde bir düzenleme mevcuttur. Burada spor federasyonlarının, spor faaliyetlerinin yönetimine ilişkin kararlarına karşı zorunlu tahkim yoluna başvurulacağı düzenlenmiştir. Galatasaray'ın başvurusunda, anayasal bir haktan bahsetmek yerine spor hukuku bağlamında konunun değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim."