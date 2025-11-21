20 Kasım
Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır transferi için itiraf!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor'dan transfer edilen Uğurcan Çakır'ı sezon başlamadan önce istediğini açıkladı.

calendar 20 Kasım 2025 23:42 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 00:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır transferi için itiraf!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"ÖYLE BİR ALGI VAR!"

Katıldığı programda Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuşan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Benim sezon başlamadan evvel beğendiğim, Galatasaray'ın kalesinin bir gün Uğurcan'a teslim edilmesini düşünen kişiyim. Sanki son gün bu işinin peşine düşmüşüz gibi bir algı var. Transfer başladığı günden beri Trabzonspor ile konuşuyorduk."
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
