Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır transferi için itiraf!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
"ÖYLE BİR ALGI VAR!"
Katıldığı programda Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuşan Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"Benim sezon başlamadan evvel beğendiğim, Galatasaray'ın kalesinin bir gün Uğurcan'a teslim edilmesini düşünen kişiyim. Sanki son gün bu işinin peşine düşmüşüz gibi bir algı var. Transfer başladığı günden beri Trabzonspor ile konuşuyorduk."
"ÖYLE BİR ALGI VAR!"
Katıldığı programda Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuşan Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"Benim sezon başlamadan evvel beğendiğim, Galatasaray'ın kalesinin bir gün Uğurcan'a teslim edilmesini düşünen kişiyim. Sanki son gün bu işinin peşine düşmüşüz gibi bir algı var. Transfer başladığı günden beri Trabzonspor ile konuşuyorduk."