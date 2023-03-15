Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny'nin üniversiteye gittiğini görmek istediğini söyledi.



Durant, kendi podcast'inin en son bölümünde, Bronny James'in NBA hayallerinin peşinden gitmeden önce muhtemel olarak üniversiteye gitme olasılığı hakkındaki fikrini paylaştı.



KD, Bronny'nin Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne gideceğini düşündüğünü söyledi:



"Üniversiteye gitmek bence harika bir yol. Çünkü hala büyük sahnede oluyorsunuz ve bu turnuva hala çok önemli bir şey olduğu için, orada kim olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Bronny'yi başka bir rotayı tercih etmesinden ziyade, burada görmeyi çok isterim.



Neler yaptığını görmek ve yolculuğunu takip etmek istiyorum. Ben de USC'ye gideceğini tahmin etmiştim. USC, Oregon ve Duke mu söyleniyordu? USC'de oynarsa, LeBron'un onun maçlarına gitmesi daha kolay olur."



Bronny üniversiteye gitmeyi seçerse, 2003'te Cleveland Cavaliers tarafından liseden 1 numarada draft edilen babasından farklı bir yol tercih etmiş olacak.





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