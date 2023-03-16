Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, NBA efsanesi Charles Barkley'nin 'otobüs yolcusu' benzetmesini eleştirdi.



Barkley, şampiyonluk kazanmak için başka yıldızların yanına katıldığına atıfta bulunarak, Durant'i birkaç kez "otobüs yolcusu" olarak nitelendirmiş ve son olarak Suns yıldızının Phoenix'e bir şampiyonluk getirmesi için üzerinde baskı olduğunu söylemişti.



Durant, 'Boardroom' isimli kendi podcast'inde bir oyuncu olarak başardıklarından dolayı Barkley'e saygı duyduğunu, ancak analizine katılmadığını açıkladı:



"Kendisi saygı duyduğum bir efsane. Bu organizasyona kan, ter ve gözyaşı döktüğümü bilerek gururla oynayacağım. Bir analist olarak, yaklaşımını pek beğenmiyorum. Bu benzetme zaten neden takımlar için gündeme getirildi ki? Otobüste falan değiliz.



Bu anlatının devam etmesinin tek sebebinin, özellikle benim üzerimden yürümesi olduğunu düşünüyorum. Başka bir oyuncu hakkında olsaydı, böyle bir etkisi olmazdı bile. Ama Charles Barkley benim hakkımda bunu söyledi ve oyunuma saygısızlık edilmesi de hikayemin bir parçası. Yani bu her şeyden çok benim hikayeme etki edecek."



Durant, sakatlanmadan önce Phoenix formasıyla oynadığı üç maçta 26.7 sayı, 7.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ