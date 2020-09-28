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Drummond'ın 28.7 milyon dolarlık opsiyonunu kullanması bekleniyor

Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond, Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre, gelecek sezon 28.7 milyon dolar değerinde olan oyuncu opsiyonunu kullanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond, Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre, gelecek sezon 28.7 milyon dolar değerinde olan oyuncu opsiyonunu kullanacak.

Drummond şu anda Cavaliers'ın gönüllü antrenmanlarına katılmasa da, ekiple bağlantısını korumaya devam ediyor.

Fedor, Cavaliers'ın lüks vergisinin dışında kalmak istediğini ve bir oyuncunun "buna değer" görülmesi halinde, orta seviye istisnalarını kullanmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Orta seviye istisna, gelecek sezon için maaş sınırının ne noktada olacağına bağlı olarak, 8-10 milyon dolar değerinde olacak.

Genel menajer Koby Altman, aynı zamanda maaş sınırına bağlı olarak Tristan Thompson'ı takımda tutmakla ilgilendiğini de ifade etmişti.


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