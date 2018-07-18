Drummond, her gün 200 üçlük sokuyormuş!

Andre Drummond, üçlük atışı hücum repertuvarına eklediğini söyledi.
Drummond, bu yaz her gün köşelerden 200 üçlük isabeti bulduğunu açıkladı.
Drummond'ın açıklamaları şöyleydi: "Ben sahada yalnızca eğlenmek için bir şeyler yapmıyorum. Eğer bu şutları atıyorsam, sonraki sezona hazırlandığım içindir. Bu şutlar, seneye deneyeceğim şutlar. Her gün, spor salonunu terketmeden en az 200 üçlük sokuyorum. Sürekli deniyorum. Üst üste aynı şutu kaldırıp duruyorum ve bunu daha rahat hissederek yapıyorum. Şimdiye kadar harika gitti."
Bugüne dek Drummond, altı yıllık NBA kariyerinde toplamda yalnızca beş üçlük isabeti bulmuştu.