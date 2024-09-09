Dries Mertens, yedek kulübesine çekiliyor

Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Dries Mertens, yeni sezona istediği gibi giremedi. 37 yaşındaki yıldız, beklenen performansından uzakta.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens, yedek kulübesine çekiliyor
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09 Eylül 2024 11:16
Geçen sezon şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Dries Mertens, yeni sezona istediği gibi giremedi.

37 yaşındaki yıldız, beklenen performansından uzakta. Teknik heyet de Mertens'in durumuyla ilgili planlar yapıyor. İlk 11'deki yerini kaybetmeye yakın olan yıldız, rotasyonda ise en değerli parça olarak yer alacak.

Dries Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.



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