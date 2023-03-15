Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Steph Curry'nin Phoenix Suns guardı Chris Paul'a karşı kullandığı "Artık 2014'te değiliz" ifadesini açıkladı.



Curry, geçtiğimiz günlerde Golden State'in Suns'ı 123-112 mağlup ettiği karşılaşmada Paul'a karşı bir basket faul aldıktan sonra, "Artık 2014 değiliz" şeklinde bağırmıştı.



Steph bu ifadesiyle, LA Clippers'ın son kez Warriors'ı playofflardan elediği ve CP3'nin kendisine karşı üstün olduğu en son zamana atıfta bulunmuştu.



Rakiplerine karşı trash-talk yapmayı seven bir diğer oyuncu Draymond, bu ifadenin anlamını daha derinlemesine inceleyerek, takdirini şu şekilde dile getirdi:



"Steph, CP'ye karşı birkaç hareket yaptıktan sonra harika bir basket faul almıştı. Ve dudaklarını okursanız, ayağa kalkıp 'Artık 2014'te değiliz' dedi. Steph Curry'nin bu sözünü takdir ettim çünkü bu ifadenin daha derin bir anlamı var. Bu hemen hemen, 'Benden daha iyi olduğun son zaman, 2014'tü' demek.



Bu dokuz yıl önceydi. 2014'ten beri kimse bunu tartışmadı bile. Neredeyse on yıl olmuş. Harika bir ifade. Umarım tıpkı benim gibi basketbolun bu tarafını da sevenler, bu sözü takdir etmişlerdir."





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