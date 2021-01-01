Draymond, Booker'a Final mağlubiyeti sonrası neler söyledi?

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker, NBA Finalleri'nde mağlup olduktan sonra Golden State Warriors forveti Draymond Green'in kendisine neler söylediğini paylaştı.



Suns, bu yılın NBA Finalleri'nde Milwaukee Bucks'a altı maçta yenilerek şampiyonluğu elinden kaçırmıştı.



Phoenix'in Final serisindeki yenilgisinden sonra, kendisi gibi Finallerde kaybetme tecrübesini yaşamış bir başka isim olan Green'in, Booker'a bazı ifadelerle destek olduğu ortaya çıktı:



"Bunu kısa bir sohbette konuşmuştuk. Draymond ile bunu konuştuğumuzda, bana 'Finallere dönmenin o kadar kolay olmayacağı' gerçeğini vurgulamıştı. Kaybettikten hemen sonra soyunma odasında, bir takım olarak geldiğimiz noktaya gelmenin daha da zor olacağını anlamamız gerektiğini söylediğimizi hatırlıyorum.



Bunu anlıyorum ama yine de heyecanlıyım. Harika bir deneyimdi. Bunu yaşayabildiğim için mutluyum. Açıkçası, istemediğimiz şekilde bitti ama hayat böyledir."



