Dragovic'in fiyatı Trabzon'a fazla geldi

Stoper transferi için yoğun mesai harcayan Bordo-Mavili yönetim listedeki isimler için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda Alman ekibi Bayer Leverkusen'in tecrübeli savunmacısı Aleksandar Dragovic için nabız yoklayan Trabzonspor geri adım attı.
Hem Kırmızı-Beyazlılar hem de Avusturyalı oyuncu yüksekten uçtu. Maliyet açısından transferin gerçekleşmesi mümkün değilken, Karadeniz devi de şimdilik Dragovic defterini kapattı.
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Bu doğrultuda Alman ekibi Bayer Leverkusen'in tecrübeli savunmacısı Aleksandar Dragovic için nabız yoklayan Trabzonspor geri adım attı.
Hem Kırmızı-Beyazlılar hem de Avusturyalı oyuncu yüksekten uçtu. Maliyet açısından transferin gerçekleşmesi mümkün değilken, Karadeniz devi de şimdilik Dragovic defterini kapattı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın