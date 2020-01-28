Dragovic'in fiyatı Trabzon'a fazla geldi

Bordo-Mavili yönetim listedeki isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Alman ekibi Bayer Leverkusen'in tecrübeli savunmacısı Aleksandar Dragovic için nabız yoklayan Trabzonspor geri adım attı.

Haber; Güneş
Dragovic'in fiyatı Trabzon'a fazla geldi
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28 Ocak 2020 11:09
Stoper transferi için yoğun mesai harcayan Bordo-Mavili yönetim listedeki isimler için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Alman ekibi Bayer Leverkusen'in tecrübeli savunmacısı Aleksandar Dragovic için nabız yoklayan Trabzonspor geri adım attı.

Hem Kırmızı-Beyazlılar hem de Avusturyalı oyuncu yüksekten uçtu. Maliyet açısından transferin gerçekleşmesi mümkün değilken, Karadeniz devi de şimdilik Dragovic defterini kapattı.

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