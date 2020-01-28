Dragovic'in fiyatı Trabzon'a fazla geldi

Stoper transferi için yoğun mesai harcayan Bordo-Mavili yönetim listedeki isimler için çalışmalarını sürdürüyor.Bu doğrultuda Alman ekibi Bayer Leverkusen'in tecrübeli savunmacısı Aleksandar Dragovic için nabız yoklayan Trabzonspor geri adım attı.Hem Kırmızı-Beyazlılar hem de Avusturyalı oyuncu yüksekten uçtu. Maliyet açısından transferin gerçekleşmesi mümkün değilken, Karadeniz devi de şimdilik Dragovic defterini kapattı.